Pokalkamp uden van der Vaart

I det nordsjællandske ærgrer de sig over afbud fra EfB's største stjerne. Rodolph Austin med i startopstillingen mod Hørsholm-Usserød fra serie 1.

Der bliver ikke som håbet spilletid til Rafael van der Vaart, når EfB onsdag eftermiddag spiller pokalkamp på udebane mod Hørsholm-Usserød fra serie 1. Og det ærgrer de sig over i det nordsjællandske, hvor de på klubbens hjemmeside havde brugt den hollandske superstjerne som lokkemad til tilskuerne. - Det er jeg ked af at høre, det havde vi set frem til, og det havde givet kampen noget stjernestøv, siger formand for Hørsholm-Usserød IK, Bo Strøm. Rafael van der Vaart spillede en fin halv time mod FC København i søndags, men siden har han ikke været på træningsbanen, og træner John Lammers tager ingen chancer. - Det er bare noget andet at spille kampe end bare at løbe eller at vægttræne. Han er ikke skadet, men vi skal passe på Rafael, og derfor lader vi ham blive hjemme, siger John Lammers.

Vær forberedt Han lod tirsdag eftermiddag det afsluttende spil til to mål ende med en straffesparkskonkurrence, og det kunne ved første øjekast ligne en forberedelse på det noget nær værst tænkelige scenarie onsdag eftermiddag. Det var det dog ikke - kun. - Vi slutter altid med at sparke straffespark, hvis kampen ender uafgjort, og det gjorde den i dag. Når det er sagt, er det da fint lige at få prøvet det, man skal forberede sig på alting, siger John Lammers. Yuri Yakovenko, Brent McGrath, Agus Garcia, Simon Bækgaard, Lasha Parunashvili og Mathias Kristensen sparkede straffesparkene - kun Lasha brændte - og de er efter al sandsynlighed alle med fra start på et hold, der stort set er så godt, som det kan være med de spillere, træneren har til rådighed. - Jeg kender ikke noget til modstanderen, men vi skal vise dem respekt, og det gør vi ved at stille med et stærkt hold. Der sker mærkelige ting i pokalturneringen, så vi tager bestemt ikke let på opgaven. Det siger sig selv, at det er et hold, vi skal kunne slå, men det gør vi kun, hvis vi er skarpe i hovederne, viser respekt og tager kampen alvorligt, siger John Lammers, der ikke har klubbens nyeste spiller, Adnane Tighadouini med fra start, men han er dog med på bænken.