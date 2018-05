Mikkel Vendelbo: Vi skal kunne slå Esbjerg over to kampe

Den tidligere Esbjerg-spiller, der nu er i Silkeborg, havde helst været fri for at møde sin gamle klub i to nervepirrende playoff-kampe.

Hans far har sæsonkort til Esbjergs kampe hjemme på Blue Water Arena, og han spillede selv i klubben fra 2004 og otte år frem.

30-årige Mikkel Vendelbo tjener nu sine penge i Silkeborg IF, som EfB spiller mod torsdag på udebane og søndag på hjemmebane om en plads i superligaen.

- Jeg ville hellere have mødt Vejle, Viborg eller Vendsyssel i de her kampe, og så have spillet mod Esbjerg i superligaen i næste sæson. Det skal jeg gerne indrømme, da EfB jo har betydet rigtig meget for mig. Jeg gør alt, hvad jeg kan for Silkeborg, men inde bagved banker hjertet også for EfB, forklarer Vendelbo.

Han mener, at Silkeborg er favorit til at holde sig oppe i superligaen på bekostning af Esbjerg.

- Vi er favoritter, og jeg mener helt ærligt, at vi over 2 x 90 minutter simpelt hen skal være i stand til at løse opgaven. Jeg ser alle de Esbjerg-kampe, som jeg kan komme i nærheden af, og jeg kan jo også forstå på det, at det ikke har været lige prangende hele vejen igennem.

- Det har det så heller ikke været i Silkeborg, erkender rutinerede Vendelbo, der efter EfB-tiden var forbi norske Hønefoss og tyske Holstein Kiel, inden han i 2015 skrev en firårig kontrakt med Silkeborg IF.

- Vores kampe mod Helsingør om at undgå den direkte nedrykning var jo helt vanvittige. Vi scorer til 1-1 derovre i overtiden og ender med at få et fint udgangspunkt - og så må vi jo bare sige, at returkampen hos os var en ekstrem vild fodboldkamp, hvor vi vinder 4-3 og står og jubler, men vi må indrømme, at det jo lige så godt kunne være gået Helsingørs vej.

- Men sådan er de her kampe. Det er benhårdt og total ubarmhjertigt, og det bliver det selvfølgelig også mod Esbjerg. Det betyder afsindig meget, om du spiller i superligaen eller i 1. division, men de ting bliver du simpelt hen nok til at parkere, hvis du skal yde dit bedste, og det er det, det handler om. Nu er det virkelig alvor, understreger Mikkel Vendelbo.

I EfB-tiden nåede Mikkel Vendelbo at spille 116 superligakampe.