Med hovedet fuldt af fodbold

John Lammers selv har et mere køligt forhold til den ædle sport. Han tog golf-kørekortet for fire år siden, men nøjes selv med at spille ni huller om året. Så har han fået nok.

EfB-træneren har andet at tænke på end golf. Og står for fristelsen, selv om den nærmeste familie nok bare ryster på hovedet, når han ringer hjem og fortæller om de muligheder, der omgiver ham i disse dage.

Egentlig er det jo helt vanvittigt ikke at kaste sig over et sæt golfkøller ved først givne lejlighed, når man er gæst på Real Club de Golf Campoamor Resort i nærheden af Alicante.

Udgangspunktet er ikke så tosset. Nummer fire efter de første 19 spillerunder med et enkelt point op til den tredjeplads, der giver adgang til to ekstra kvalifikationskampe, og syv point op til den himmelske førsteplads.

For godt nok har han og EfB-truppen slået lejr i samme golf-paradis, som klubben benyttede sig af sidste år, men den hollandske cheftræner fokuserer sin energi på den store runde i stedet for den lille runde.

Et typisk forløb

Efter fem dage i Spanien er stemningen, som den altid er på en træningslejr. En blanding af glæde over vejret, en smule kedsomhed, fordi der ikke er vanvittigt meget at foretage sig og ømme ben, fordi der bliver trænet to gange om dagen. Hårdt for det meste. Og intensivt, fortæller træneren.

- Nu har vi været sammen i over et halvt år, vi kender hinanden, og vi ved, hvad vi kan kræve af hinanden. Og af os selv. Og jeg kan mærke, at spillerne kræver meget af sig selv. De vil virkelig det her, så ind imellem skal vi holde lidt igen i træningen, så de ikke brænder for meget energi af, fortæller John Lammers, der kan se tilbage på et ret typisk træningslejr-forløb siden i mandags.

Med de førnævnte ømme ben, der betød, at eftermiddagstræningen fredag blev droppet, og med de småskavanker, der altid er med på sådan en tur.

Jesper Lauridsen har været nede med sygdom et par dage, Anders Dreyer har siddet over træningen en enkelt gang, og Mark Brink måtte forlade torsdagens træning med en øm skulder. Hvis han ikke er klar til lørdagens kamp mod CSKA Moskva, kan det give debut til tyske Tim Höltscher, der dog formentlig ikke er klar til mere end en halvleg.

Så meget spilletid kan Yuri Yakovenko kun drømme om. Han er indtil videre EfB-truppens hårdest ramte spiller her i Spanien. Han er efter sin ret alvorlige knæskade fortsat ikke klar til at træne fuldt med, og John Lammers erkender, at det bliver en kamp mod tiden at få ham klar til premieren mod Skive 4. marts.

- Han kommer ikke i kamp hernede, men vi har et lille håb om, at han kan spille mod Marienlyst næste søndag. Men vi tager ingen chancer, heller vente en uge ekstra og så have ham med resten af foråret, siger John Lammers.