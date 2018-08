Marokkaner til lægetjek i EfB

I løbet af eftermiddagen forventes det, at EfB kan præsentere den første af måske flere forstærkninger til holdet.

Ifølge avisens oplysninger kommer den 25-årige marokkaner Adnane Tighadouini til lægetjek på Gl. Vardevej om ganske kort tid. Tighadouini har været på kontrakt i den spanske 2. divisionsklub Malaga siden 2015, men har i de seneste tre sæsoner været lejet ud tre gange - senest til den hollandske klub Twente, hvor han nåede at spille 24 kampe og score to mål. Det er efter alt at dømme den nuværende Twente-sportsdirektør Ted van Leeuwen, der som bekendt har en fortid i EfB, der har skabt kontakten mellem Tighadouini og EfB.

Marokkaneren er lige nu det mest håndfaste bud på en ny spiller til EfB, men ifølge avisens oplysninger er der mindst én bold mere i luften. EfB skulle således have lagt et bud på Vendsyssels Lucas Jensen, der som bekendt scorede for nordjyderne, da de to hold mødtes tidligere i sæsonen, og Vendsyssel vandt 3-2.

Lucas Jensen har en gang tidligere været i EfB's søgelys, da klubben i 2014 forsøgte at hente ham i Viborg - dengang valgte han OB. Siden har han spillet i Hobro og nu altså i Vendsyssel.

Mens der stadig forhandles om Lucas Jensen, er ét andet navn skudt ned. EfB forsøgte ifølge vores oplysninger at leje FCK-kantspilleren Carlo Holse, men da FCK torsdag aften spillede sig til gruppespillet i Europa League, faldt den aftale til jorden, fordi københavnerne har brug for en bred trup til et sammenpresset kampprogram.

Om Tighadouini eller en eventuel anden ny spiller er i spil til kampen mod FC København søndag, siger træner John Lammers:

- Det kommer helt an på, hvordan en ny spiller præsenterer sig, Hvis han er i form, er han i spil. Jeg er ikke bekymret for, at han ikke har spillet sammen med sine nye holdkammerater, gode spillere tilpasser sig, og vi jagter kun gode spillere, siger John Lammers uden i øvrigt at ville kommentere på hverken Tighadouini eller andre konkrete navne.

Vi følger udviklingen i løbet af dagen...