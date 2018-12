Målscorer Kristensen: Det kunne ikke være mere perfekt

Ferie: Sikke en måde at slutte året af på. En 3-0-sejr hjemme mod FC Nordsjælland skubbede al snak til side om, at EfB var ved at trænge til juleferie efter fem kampe i træk uden sejr i superligaen. Nu kan holdet holde jul med et smil på læben og stadig med gode muligheder for top seks.

Mathias Kristensen stod for 2-0-målet, da han satte en inderside på Adrian Petres indlæg efter 20 minutters spil, og han var efter kampen en glad mand.

- Vi har ikke vundet i fem kampe nu, så det kunne ikke være mere perfekt at slutte af med en hjemmesejr på 3-0 over FC Nordsjælland, inden vi går på juleferie. Det kunne vi ikke have skrevet bedre inden, så vi er ikke andet end tilfredse, sagde Mathias Kristensen.

Sejren blev til efter en kamp, hvor EfB specielt i 1. halvleg havde gode muligheder næsten hver eneste gang, holdet kom op i nærheden af FCN's felt, og Mathias Kristensen følte også, at holdet dominerede og havde kampen fuldstændig under kontrol hele vejen igennem. Der var derfor også kun positive ting at sige, da Mathias Kristensen blev bedt om sit facit på efteråret.

- Det er en følelse af, at vi har haft et rigtig godt efterår og måske også har leveret over forventning. Vi kom som oprykker og vidste selvfølgelig godt, at det ville blive svært, men jeg synes, at den måde, vi har præsteret på, og de point vi har fået skrabet sammen, er yderst godkendt, så det er en rigtig god følelse at gå på juleferie på.