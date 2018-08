Målmand Højbjerg: Jeg regner 100 procent med at blive i Esbjerg

EfB-keeperen håber faktisk på, at han og klubben på et tidspunkt bliver enige om en kontraktforlængelse. Der er transferdeadline fredag til midnat.

Lammers mener til gengæld, at han som udgangspunkt har de angribere, som han skal bruge til at spille i superligaen.

Cheftræner John Lammers fortæller, at han for længst har afleveret en liste med spillernavne, som han gerne ser tilknyttet.

Et oplagt salgsemne

EfB-direktør Brian Knudsen er den bedst kvalificerede til at besvare det spørgsmål.

- Jeg kan sige, at der ikke er noget på plads. Men nu er det jo ikke sikkert, at der kun skal en spiller eller flere ind - det kan jo også ende med det modsatte. Man ved aldrig i den branche.

Lige nu må målmand Jeppe Højbjerg, der stod en brandkamp i Aalborg i mandags og har holdt buret rent i de seneste tre superligakampe, være klubbens mest oplagte salgsemne.

23-årige Højbjerg, der har kontraktudløb til sommer, forventer dog ikke, at der kommer til at ske noget.

- Jeg har brugt meget energi på den slags tidligere. Det gør jeg ikke længere. Jeg er glad og godt tilfreds, og der har absolut intet konkret været, siger han.

- Men jeg er selvfølgelig super glad for, at vi klarede oprykningen, og at det i øjeblikket går så fint for os i superligaen. Det er klart.

Jeppe Højbjerg vil dog gerne prøve noget andet på et tidspunkt, men han har bestemt ikke travlt. Han håber faktisk mest af alt på, at EfB på et tidspunkt tilbyder ham en kontraktforlængelse.

- Skulle jeg så blive solgt på et tidspunkt, vil klubben også få penge ud af det - og det vil jeg have det rigtig fint med.