"Lungi" om nyt Indien-eventyr: Der bliver spist mange kameler

Den 1. april startede Lars "Lungi" Sørensen i sit nye job på et fodboldakademi i Indien. Den mangeårige EfB-assistent og ungdomstræner er begejstret for jobbet, selvom der er nogle ting i Indien, som kører på en helt anden måde, end han er vant til fra Danmark.

- Det er en kæmpe oplevelse, som jeg bestemt ikke ville være foruden. Indien er virkelig "incredible" på den gode og dårlige måde, som de siger i reklamerne. Der er rigeligt at se til og gå i krig med, og klubben har store ambitioner, fortæller Lars "Lungi" Sørensen.

Klubben er to år gammel, og her skal alt bygges op. Man har færdigbygget tre akademier, og det sidste er nu på vej. På akademierne bor og træner de lokale talenter, ligesom Lars "Lungi" Sørensen også er med til at scoute talenter til klubben fra banerne rundt omkring i byen.

Eventyr: Det var noget af et eventyr, som Lars "Lungi" Sørensen kastede sig ud i, da han den 1. april startede i sit nye job som teknisk direktør og cheftræner hos Kickstart Football Academy i Indiens tredjestørste by, Bangalore.

Store kulturforskelle

Helt som ventet er der da også nogle ting, som kulturelt er helt anderledes end i Danmark. Det var "Lungi" dog helt forberedt på, da han tog afsted, og udfordringerne tager han i stiv arm.

- Der bliver spist mange kameler. Mødedisciplinen er eksempelvis helt anderledes. I Indien er kulturen lidt, at vi når nok det hele, og de er slet ikke så stressede, men tager det meste med et træk på skuldrene. Det skal man vænne sig til og acceptere, ellers kan man ikke fungere dernede, siger Lars "Lungi" Sørensen.

Den samme strategi og plan kan altså ikke gennemføres på samme måde i Indien, som den vil kunne i Danmark. Dertil er kulturforskellene simpelthen for store. Så planerne skal i stedet udføres i små skridt og tilpasses den lokale kultur.

Privat har det også fungeret indtil nu, hvor konen ellers er blevet i Danmark. Han har allerede haft mulighed for at rejse hjem tre gange, ligesom det er planlagt, at konen kommer ned og besøger ham i Indien i nogle længere perioder henover det næste halve år.

Lige nu er "Lungi" dog hjemme i Danmark, hvor han har taget et par indiske ungdomsspillere med, som træner med i EfB for, at han kan sammenligne niveauet med danske U19-spillere. Snart skal han dog afsted igen og fortsætte sit indiske eventyr.