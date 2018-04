"Lungi": Vi spiller U19-fodbold

EfB-midtbanespiller glæder sig over, at holdet ikke dummede sig igen. Træneren glæder sig over bredden i truppen.

Glæden var naturligvis den overvejende følelse, da EfB's unge midtbanespiller Jacob "Lungi" Sørensen så tilbage på 5-2-sejren over Nykøbing, men den stod ikke alene.

- Det er fedt, at vi ikke dummer os igen, som vi gjorde mod Vendsyssel, og selvfølgelig er man altid glad efter en 5-2-sejr. Også fordi de øvrige resultater jo flaskede sig for os. Men præstationen kunne sagtens have været meget bedre, mente Jacob "Lungi" Sørensen, der havde svært ved at finde en entydig forklaring på, at EfB trods komfortable føringer aldrig fik kontrol over kampen i anden halvleg.

- Vi havde aftalt, at vi skulle stå kompakt, men det kom vi aldrig til, fordi nogen ville forsvare, mens andre ville frem og score. Det blev sådan noget U19-fodbold, hvor vi mest bare tænkte på at score flere mål, fordi vi jo følte os bedre end dem. Der var ikke styr på aftalerne, og det skal der være - der er i hvert fald noget at træne på, sagde Jacob "Lungi" Sørensen.