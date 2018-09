Lasha: Jeg var aldrig i tvivl om forlængelse

Det var vel i virkeligheden dagens glade nyhed fra EfB-lejren.

Lasha Parunashvili har skiftet den aftale, der bandt ham til klubben frem til sommeren næste år, med en ny kontrakt, der først udløber i 2022.

En beslutning, der faldt den 25-årige georgier let, fortalte han efter 0-0 mod AGF.

- Jeg føler mig hjemme her, det her er min familie, så jeg var aldrig i tvivl om, at jeg ville forlænge, fortalte Lasha Parunashvili.

- Din forrige kontrakt udløb næste sommer, du kunne have ventet og set, om der kom andre tilbud?

- Det var aldrig et tema for mig. Klubben skal også føle, at jeg vælger den aktivt til, og jeg ikke bare bliver, fordi jeg ikke kan komme andre steder. Jeg er faldet rigtigt godt til her, EfB er min klub, sagde georgieren, der var betydelig gladere for kontrakten end for det ene point mod AGF.

- Det var nok en typisk 0-0-kamp uden de helt store chancer. Jeg føler, at vi spillede en rigtig god første halvleg, og starten af anden halvleg var også god, men så bliver det lidt mere ping-pong-fodbold, lidt for meget frem og tilbage. Vi er ikke tilfredse med at spille 0-0, men det er vel okay mod et godt hold, konstaterede Lasha Parunashvili.