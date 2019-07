Lammers om hviderussisk modstander: - Vi skal være skarpe, men vi har muligheder

EfB skal møde Shakhtyor Soligorsk i Europa League-kvalifikationens anden runde. John Lammers synes, det er et stærkt og erfarent hold, men ser gode chancer for sit mandskab, der blandt andet tæller en tidligere Soligorsk-spiller.

EfB: Næste uge bliver en travl en af slagsen for EfB med to kampe og meget transport. Torsdag aften blev det afgjort, at holdet skal møde Shakhtyor Soligorsk i Europa League-kvalifikationens anden runde. Dermed går turen til Hviderusland for vestjyderne.

Soligorsk vandt 1-0 over maltesiske Hibernians på både ude- og hjemmebane, hvilket var velfortjent, mener EfB-træner John Lammers, der har set begge kampe for forberede sig på den knap så kendte modstander.

- De var det bedste hold i de to kampe, og de havde bedre kvaliteter end holdet fra Malta. Vi skal være skarpe, men vi har muligheder i den kamp, det er sikkert, siger han.

Selvom det ikke er en velkendt modstander, så kan der være lidt viden at hente i holdets nyerhvervede finne, Pyry Soiri, der har spillet i den hviderussiske klub fra 2017-2018.

- Jeg vil helt sikkert tage en snak med ham (Pyry Soiri, red.). Det er altid godt at have nogle folk, der har været der, og ved, hvordan klubben er. Så det er godt, siger Lammers.

Om finnen også får spilletid mod sin gamle klub, vides endnu ikke, og faktisk så har træneren i øjeblikket størst fokus på søndagens superligakamp.

- Jeg tror, vi kommer til at bruge ham, men vi ser på det fra kamp til kamp. Lige nu har jeg mere travlt med Hobro, men efter søndagens kamp sætter vi fokus på Soligorsk, siger han.