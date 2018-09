Lammers har respekt for ubesejret pokalmodstander

Optakt: Da EfB trådte ind i pokalturneringens 2. runde mod Hørsholm-Usserød, var det vel det, man kalder en af de nemmere dage på kontoret. 11-1 vandt EfB i en kamp, hvor der blev rigelig med mulighed for at give spilletid til reserver og unge talenter. Unge Simon Bækgaard fik blandt andet muligheden fra start og kvitterede med et hattrick.

En runde videre spidser det dog allerede til. 2. Division Vests tophold Jammerbugt FC venter på udebane. En modstander, der spiller to rækker lavere, ja, men en modstander, som er ubesejret i sæsonen, og efter ni kampe har en målscore på 18-5.

Det er derfor også en modstander, som cheftræner John Lammers har respekt for, og han var blandt ude at se Jammerbugt FC, da holdet lørdag vandt 3-0 på udebane mod FC Sydvest 05 Tønder, ligesom han har set flere af deres kampe på video.

- Det er et hold, som gerne vil spille fodbold. De har to gode angribere og en rigtig god organisation. Jeg synes sagtens, at man kan sammenligne dem med et hold fra 1. Division, siger John Lammers.