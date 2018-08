EfB har hentet den 25-årige offensivspiller Adnane Tighadouini i spanske Malaga F.C.

Den marokkanske kantspiller kommer til EfB fra den spanske 2.divisions klub på en lejekontrakt der gælder resten af sæsonen med mulighed for en permanent aftale.

Adnane Tighadouini har tidligere optrådt 94 gange i den hollandske Æresdivision samt 10 gange i den spanske La Liga og det er heller ikke gået ubemærket hen hos adm. direktør Brian Knudsen.

- Det er flot arbejde af den sportslige sektor i form af chefscout Jimmy Nagel og træner-teamet. De skal have stor ros for at lykkes og jeg glæder mig lige som mange andre EfB-tilhængere til at se Adnane i aktion i den blåhvide trøje, siger adm. direktør, Brian Knudsen.

Fra den sportslige sektor er der også stor tilfredshed omkring aftalen, der ser det som lidt af et scoop.

- Det er en spiller jeg kender og har fulgt i mange år igennem vores scouting, mens John Lammers kender ham fra deres fælles fortid i Vitesse. Han har spillet masser af kampe på højeste niveau i både Spanien og Holland, og har sine bedste år af hans fodboldkarriere foran sig siger chefscout, Jimmy Nagel.

John Lammers ser frem til at arbejde sammen med hans tidligere spiller igen, og EfB's hollandske cheftræner tror på Adnane Tighadouini kan blive en profil i Superligaen.

- Han er en kreativ kantspiller og samtidig også en målscorer, der kan afgøre kampene. Han kan både tilføje vores holdet noget, men også Superligaen. Han er den type spiller, der får folk på stadion, siger cheftræner, John Lammers.

- Jeg glæder mig til at komme i gang og vise Esbjerg og Danmark hvad jeg kan. Jeg kender ikke så meget til Superligaen, men jeg har haft nogle gode snakke med John Lammers og jeg er meget positiv omkring det hele, siger Adnane Tighadouini.

Allerede i morgen trækker den 25-årige, Adnane Tighadouini støvlerne på i omklædningsrummet på Gl. Vardevej og springer for alvor ud i hans nye liv som EfB-spiller.

- EfB er kommet rigtig godt i gang med sæsonen, og jeg vil gerne ind og bidrage til det med de kvaliteter, som jeg indeholder. Jeg vil rigtig gerne hjælpe holdet, og den bedste måde for mig at gøre det er ved at arbejde hårdt, assistere mine medspillere og ikke mindst at score mål.

Adnane Tighadouini landede til formiddag i Kastrup og har gennemført det obligatoriske sundhedstjek, og vil derfor være i spil til kampen på søndag mod F.C København.