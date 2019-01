Lammers får forstærkning fra FCK

EfB lejer FC Københavns Carlo Holse i et halvt år. Den 19-årige kantspiller var på vej til klubben i sommerpausen, men dengang blokerede Ståle Solbakken for skiftet.

I andet forsøg er det lykkedes EfB at leje den talentfulde kantspiller Carlo Holse i FC København.

Det 19-årige stortalent har underskrevet en lejeaftale for resten af foråret.

En lejeaftale, der ifølge avisens oplysninger faktisk var på trapperne allerede for et halvt år siden, men dengang blokerede FCK-træner Ståle Solbakken for skiftet, fordi klubben kvalificerede sig til gruppespillet i Europa League, og han derfor havde brug for en bred trup.

Nu ser verden noget anderledes ud i FC København. Eventyret i Europa er for længst slut, og superligaens førerhold supplerede tidligere på ugen truppen med den kroatiske midtbanespiller Robert Mudrazija, der ifølge Ekstra Bladet skal have kostet 18,5 millioner kroner.

Mudrazija er udset til at spille samme plads som Carlo Holse, og derfor giver det nu mening for både klub og spiller at kigge i EfB's retning. Selv om Carlo Holse til fodboldsitet bold.dk tidligere i januar sagde, at han ikke regnede med at blive lejet ud i dette forår.

- Jeg tror, jeg stadig spiller i FCK, når sæsonen er i gang. Jeg har haft gode snakke med Ståle og Johan Lange, og de ser en god fremtid i mig og tror, jeg kan få nogle kampe i foråret. Det er det, jeg satser på, sagde Carlo Holse 13. januar.

17 dage senere er virkeligheden en anden - Carlo Holse er per dags dato EfB'er.