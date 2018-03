Lammers: Det var under lavmålet

Det tog usædvanlig lang tid, inden EfB-træner John Lammers kom ud fra omklædningsrummet efter 4-2-nederlaget til Fredericia, og han lagde ikke skjul på, at han havde været kontant i sin afregning med spillerne.

- Det her var under lavmålet. Vi havde ingen vilje, vi vandt ingen nærkampe, vi forsvarede os elendigt, og sådan kan man bare ikke vinde fodboldkampe, sagde John Lammers og erklærede sig overrasket over, at hans spillere kunne falde så dybt.

- Vi har alle sammen et ansvar for det her, også jeg, men det kan bare ikke nytte noget, at vi præsterer sådan her. Vi er en ambitiøs klub, vi har haft en god forberedelse, vi har haft en god træningslejr, vi har gjort alt for at gøre spillerne klar, og så præsterer de sådan. Det går bare ikke, sagde John Lammers.

Han pegede i første omgang på defensiven som det store problem og så slet ikke sit eget taktiske skaktræk med højest overraskende at lade Mark Brink spille forreste angriber som årsag til nederlaget.

- Det var ikke der, vi tabte kampen. Vi tabte, fordi vi slet ikke forsvarede os. Og det var hele bagkæden, der fejlede, mente træneren.