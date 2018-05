Karakterer: Dreyer er den helt store EfB-helt

Jeppe Højbjerg 10

Blev ikke sat på de store prøver at Silkeborg-offensiven, der ikke kom frem til mange afslutninger. Sikker i sine indgreb i målfeltet. Holdt EfB i live med en klasseredning, da Davit Skhirtladze havde en friløber 20 minutter før tid.

Nikolaj Hagelskjær 7

Anføreren blev udfordret fra begyndelsen af kampen, men han fik lukket fint af i hjemmeholdets højre forsvarsside.

Agus Garcia 10

Optræder som en sand lederskikkelse. Styrede forsvaret, vandt sin dueller og havde luft til at gå med frem. Klassekamp.

Jeppe Brinch 10

Hæmmet af et gult kort allerede efter 20 minutter. Sammen med Agus Garcia havde han i det store hele godt styr på Silkeborg-målscoreren fra første kamp, Gustaf Nilsson.

Jesper Lauridsen 10

God forsvarsindsats af venstrebacken, der kun blev overløbet ved en enkelt lejlighed.

Anders Dreyer 12

Slog til, da Tobias Salquist forærede ham en løs bold i feltet og scorede det første af sine tre mål. Han modtager mange bolde i forventning og forhåbning om, at han kan skabe noget. Når tingene ikke lykkes for ham, har EfB ikke mange andre strenge at spille på.

Lasha Parunashvili 10

Ny solid kamp af midtbanespilleren, der igen opererede med en stor arbejdsradius. Har løftet sit spil meget i foråret.

Jacob Lungi Sørensen 10

Han gjorde ikke meget væsen af sig, men han udførte sine defensive pligter med stor omhu.

Tim Hölscher 2

Fik et genvalg til startopstillingen, der var svært at forstå efter kampen i Silkeborg. Hvad end træner John Lammers havde forventet af tyskeren i kamp to, blev det ikke indfriet. Det var en fejl fra Lammers side at vise Hölscher tillid. Midtbanespilleren satte ikke mange fødder rigtigt, inden han lagde op til målet til 2-0.

Emmanuel Oti Essigba 7

Farlig dribletur på tværs midt på banen førte til et kritisk boldtab. Hans fart gav ham en stor chance i første halvleg, men den flade afslutning fik ikke kraft nok. Det er ikke det halve, der fører til noget, men han var en kilde til uro i Silkeborg-forsvaret.

Yuri Yakovenko 4

Den store angriber blev foretrukket på bekostning af Adrian Petre, og det gav god mening. Han var bedre, end Petre var i første kamp, og han kom frem til nogle halve chancer, inden han fik en stor 12 minutter før tid. God afslutning på indersiden af stolpen.

Adrian Petre UB

William Møller UB

Andres Schetino UB