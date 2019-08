John Lammers klapper i om karantæne

Torsdag aften stod det klart, at EfB må undvære holdets cheftræner på grund af karantæne, når holdet søndag spiller superligakamp mod AaB. John Lammers ønsker dog ikke at kommentere afgørelsen.

EfB: Når Esbjergs trup drager til Aalborg for at spille søndagens superligakamp mod AaB, så kommer holdets træner John Lammers til at overvære kampen fra tribunen. Det sker som følge af, at disciplinærudvalget torsdag aften havde færdigbehandlet en episode, der udspillede sig i kampen mellem EfB og OB, der blev spillet søndag den 4. august. Her kom hollænderen efter kampen i diskussion med kampens dommer Benjamin Willaume-Jantzen, som efterfølgende indberettede kontroversen.

Til fredagens træning på Gl. Vardevej var hovedpersonen selv dog ikke meget for at kommentere på dommen fra disciplinærudvalget.

- Jeg har ingen kommentarer til episoden. Det var en sag mellem dommeren og mig, og det vedkommer ikke andre. I Danmark snakker man ikke om dommeren. I dag svarer jeg kun på spørgsmål om fodbold, lyder det fra Esbjerg-træneren

Han er dog overbevist om, at hans fravær ikke kommer til at have den store betydning, da klubbens øvrige trænere kommer til at gøre præcis det samme, som han ville have gjort i kampen.

- Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at gribe kampen an på den helt samme måde, som vi har planlagt at gøre til træning i den her uge. Det har jeg fuld tillid til, at Claus (Nørgaard, Red.) og Lars (Vind, Red.) vil gøre, siger han.

John Lammers gør i øvrigt opmærksom på, at det er den første gang, at han har prøvet at få karantæne som træner.

Dermed kommer klubbens assistenttræner Claus Nørgaard igen til at stå i spidsen for et superligahold. Sidste gang han gjorde det var det med et SynderjyskE-logo på trænerdragten.