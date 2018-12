Tidligere cheftræner bliver midlertidig assistent og tiltræder til sommer et job i ungdomsafdelingen. Beslutningen om at tage hjem fra Indien var truffet, inden EfB henvendte sig.

- På denne måde får vi tid til at finde den helt rigtige varige løsning som assistent. Lars "Lungi" Sørensen kender klubben, han kender værdierne, og han kan med det samme blive en gevinst for os som assistent for John Lammers, siger direktør Brian Knudsen.

Planlagt afsked

For Lars "Lungi" Sørensen bliver det altså til et gensyn med EfB efter fyringen som cheftræner i sommeren 2017, da han rykkede ned med sit hold.

I foråret i år tiltrådte han en stilling som chef for et fodboldakademi i Indien, og selv om planen var at blive i Indien i et par år, havde han allerede inden henvendelsen fra EfB besluttet sig for at tage hjem.

- Den vigtigste grund var, fordi jeg savnede min familie. Afstanden og savnet blev for stort. Og når man først har besluttet sig for at tage hjem, bliver de ting, der før var udfordrende ved jobbet i Indien, snarere en irritation. Jeg har i hvert fald fundet ud af, at det er meget svært at flytte nogle ting derude, fordi kulturen bare er så forskellig fra vores, siger Lars "Lungi" Sørensen.