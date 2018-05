John Lammers: Vi jagter stadig førstepladsen

Han var faktisk forholdsvis målløs, den gode John Lammers.

Målløs over, hvordan hans hold kunne præstere så dårligt i en så afgørende kamp - hollænderen var langt fra tilfreds med præstationen mod Skive.

- Jeg kan ikke forklare det, det var en frygtelig præstation. Jeg synes faktisk, at vi starter fint, men så holder vi op med at løbe dybt, vi holder op med at spille hurtigt, og så er det alt for nemt for Skive at forsvare sig, sagde John Lammers, der alvorligt overvejede et par udskiftninger allerede i pausen. Han ventede.

- Nogle gange skal man også give spillerne muligheden for at lave noget om, og da jeg også taktisk lavede nogle ting om i anden halvleg, ventede jeg med at skifte. Men da der ikke skete noget, blev jeg nødt til at gøre noget, forklarede John Lammers.

Han måtte sammen med resten af bænken vente i spænding til sidste fløjt - 2-0-målet faldt aldrig, og det irriterede ham.

- Havde vi scoret til 2-0, havde det hele set noget mere overbevisende ud. Nu kan vi ikke sige, at vi på nogen måde spillede en god kamp. Jeg vil altid gerne både spille godt og vinde, men skal jeg vælge, vil jeg altså helst vinde, sagde EfB-træneren.