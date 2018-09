John Lammers: Nu kender vi superligaen

EfB-træner er begejstret for fredagens modstander, som i hans optik har fået alt for få point i forhold til indholdet af kampene. Men han stoler også på sit eget hold, der har fundet fodfæste i superligaen, og han glæder sig over skærpet konkurrence om pladserne.

Sejre giver ikke bare point - sejre giver selvtillid. Og selvværd. Begge dele er der rigeligt af i EfB-lejren i øjeblikket. 10 point i de seneste fem kampe har sat sine mentale spor i truppen, og selv ikke 0-2 mod FC København i den seneste superligakamp kan spolere det gode humør. - Ja, vi føler bestemt, at vi er landet i superligaen. Og vi føler, at vi kender superligaen. Vi ved, hvordan vi skal spille for at få point i superligaen, og vi har en god fornemmelse af, at vi kan få point mod alle hold, siger træner John Lammers.

Optakt FodboldSuperligaen



19.00



EfB-OB



EfB's hold



Jeppe Højbjerg, Jeppe Brinch, Markus Halsti, Agus Garcia, Jesper Lauridsen - Lasha Parunashvili, Joni Kauko, Jacob "Lungi" Sørensen - Mathias Kristensen, Yuri Yakovenko, Mark Brink.

Vi har alternativer Han har fundet stammen på sit hold, han har skiftet meget lidt ud i de seneste kampe, og det er i sagens natur en styrke. Men det betyder dog ikke, at han ikke er parat til at skifte, hvis han føler, at det er nødvendigt. - Jeg føler, at vi kan skifte ud alt efter, hvem vi møder. Selvfølgelig har vi nogle spillere, der ikke er klar til at spille en hel kamp endnu, men med eksempelvis Rodolph Austin, Kristian Riis og Adnane Tighadouini får vi nogle muligheder for at spille anderledes, tilføre holdet nogle andre kvaliteter. Jeg har stadig den holdning, at man ikke skal sættes af holdet, hvis man spiller en enkelt dårlig kamp, men omvendt skal man heller ikke være i tvivl om, at der står nogen og er klar til at tage over, hvis man ikke præsterer, siger EfB-træneren.