John Lammers: Det var ikke ufortjent

EfB-træner måtte minde sine spillere om, at det var muligt at vinde i Brøndby. Mathias Kristensen glemmer aldrig sin første kamp på Brøndby Stadion.

Han var glad.

Han var stolt.

Og meget, meget tilfreds.

John Lammers kunne se tilbage på sit største enkeltstående resultat som EfB-træner - sammen med 3-0 over Silkeborg - denne søndag aften i Brøndby, og han havde på ingen måde følelsen af, at hans hold havde tyvstjålet de tre point med 1-0-sejren.

- Jeg ved godt, at de har bolden meget, og selv om de ikke presser os så meget, som jeg havde frygtet, havde vi da problemer, men kigger du på de største chancer, er det os, der har dem, mente EfB-træneren, der i pausen måtte minde sine spillere om, at det altså godt kan lade sig gøre at score og få point i Brøndby.

- Vi forsvarede os meget før pausen, også for meget efter min smag, og så manglede vi kølighed og overblik, når vi havde bolden. Det blev bedre efter pausen, og jeg havde sagt til mine spillere, at de skulle tro på det, og det gjorde Yuri, da han sprintede ned og scorede til 1-0, sagde John Lammers, der nok havde store roser til sin målscorer, men som dog ikke ville strække så langt som at give ham startgaranti mod AaB i den næste kamp. Selv om den direkte konkurrent, Adrian Petre, blev pillet ud efter blege 45 minutter.

- Nu vil jeg bare have lov til at nyde denne sejr, og så ser vi, hvad vi beslutter os til, sagde han.