John Lammers: Det her lærte vi af efteråret

Ben Aziz Zagre får 14 dage til at vise sig frem som erstatning for Marco Lund, der er solgt til OB. Træner John Lammers vil have en fjerde midterforsvarer, men er ellers tilfreds med sin trup.

- Jeg har fortsat stor tiltro til, at Jeppe Brinch kan fungere godt, hvis han spiller sammen med Agus eller Austin i midterforsvaret, og vi kan også sende "Lungi" eller Schetino derned, men vi skal helst have fire midterforsvarere i truppen, siger John Lammers, der ellers erklærer sig meget tilfreds med det spillermateriale, der i efteråret samlede 31 point og havnede på en fjerdeplads efter 19 spillerunder.

I mandagens lette øvelser på træningsbanen var det umuligt at vurdere, om den ret spinkle afrikaner kan bruges, men træner John Lammers har et klart ønske om, at Marco Lund skal erstattes.

Nederlag gjorde ondt

- Jeg tror klart på, at vi kan ende i top-tre med det materiale, vi har nu, konkluderer han, inden han løfter sløret for det, der i hans optik var den største lærdom fra kampene i efteråret.

- Jeg snakkede meget med spillerne dagen efter vores sidste kamp i Køge. Det nederlag gjorde ondt på os alle sammen, og vi brugte hele dagen derpå på at snakke om det, og spillerne sagde til mig, at de stod med fornemmelsen af, at de faktisk havde villet det for meget. At de havde mistet overblikket og organisationen, da vi kom bagud, og så gik det helt galt. Det oplevede i flere kampe i efteråret, og det må ikke ske igen, siger John Lammers, der også tager sin del af ansvaret for spillernes mentale indgang til kampene.

- Jeg skal nok ikke lægge så meget pres på dem og bare minde dem om, at de er gode nok, og at de skal holde sig til den plan, vi har lagt. Vi har kvaliteter nok i truppen til at nå de mål, vi har sat os. Når jeg ser tilbage på efteråret, var vi jo spilstyrende i stort set alle kampe, og det fortæller mig, at vi kan slå. Vi kan også tabe til alle, hvis vi ikke tænker os om, men jeg tror på dette hold, og vi skal ikke være bange for nogen, siger John Lammers.