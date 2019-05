Jesper Lauridsen: Vi får intet foræret af FC Midtjylland

EfB-back håber, at motivationen kan blive den afgørende faktor i den afgørende bronzekamp mod FC Midtjylland. Han kalder kampen en god anledning til at bryde en årelang forbandelse.

Så selvfølgelig bliver der noget særligt for ham at løbe ind på banen i Herning på lørdag og selvfølgelig er han den mest oplagte at spørge om, hvorvidt EfB kan forvente gaver fra det midtjyske på lørdag.

Den slidstærke back spillede 63 superligakampe for midtjyderne og var i 2015 med til at vinde det danske mesterskab - Lauridsen spillede samtlige kampe i denne sæson.

Udgangspunktet EfB vinder bronze, hvis OB ikke får flere point end EfB i sidste spillerunde. Ender de to hold a point, er OB bedst på grund af målscoren. EfB er sikret mindst en fjerdeplads, og ender det sådan, skal holdet spille om en plads i Europa League-kvalifikationen mod vinderen af Randers-AGF. Det afgøres i én kamp, og den spilles i Esbjerg på torsdag. De grumme tal EfB har ikke vundet en superligakamp i Herning siden 9. september 2001 - den allerførste superligakamp mellem de to hold. det er i skrivende stund 6831 dage siden. Dengang vandt 2-0 på to mål af Michael Hansen. Siden da er det blevet til 14 nederlag og syv uafgjorte og en målscore på 48-15 i midtjysk favør. Lyspunktet 27. april 2011 vandt EfB en pokal-semifinale i Herning med 2-1 på mål af Jesper Lange og Tim Janssen. Midtjyderne spillede sig imidlertid i pokalfinalen ved at vinde med de samme cifre i Esbjerg og efterfølgende vinde straffesparkskonkurrencen. Denne sæson EfB og FC Midtjylland har mødt hinanden tre gange i denne sæson, midtjyderne har vundet en, to er endt uafgjort. FC Midtjylland har i denne sæsin kun tabt én af 17 hjemmekampe - 1-2 mod Brøndby.

Flere ubekendte

Det sagde man så også om FC København, der som bekendt kom til Esbjerg i søndags efter 0-4 i netop Herning ugen forinden. Alligevel tabte mestrene, men måske lige præcis den kamp viste, hvad der også kan ske på lørdag. Det håber de i hvert fald i EfB-lejren - altså, at forskellen i motivation mellem et hold, hvis sæson reelt er slut, og et hold, der spiller for en historisk god placering, kan ses.

- Man skal kunne se på os, at vi vil det mere. At vi har mere at spille for. Når vi kommer et stykke hen i anden halvleg, og det begynder at gøre lidt ondt, skal vi vise, at vi er mere motiverede, end de er, mener Jesper Lauridsen.

Ikke kun motivationen er en ubekendt, det samme er startopstillingen. Hos FC Midtjylland. Træner Kenneth Andersen valgte i mandagens kamp at spare en række af stamspillerne - det sker ikke i helt samme udstrækning på lørdag, forventer Jesper Lauridsen.

- Jeg forventer helt sikkert at se flere spillere fra deres A-formation mod os. Men uanset hvem de stiller med, stiller de med et stærkt hold. Det så vi mod Brøndby, for selv om der var mange reserver med, burde de jo have vundet, mener Jesper Lauridsen.