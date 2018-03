Jesper Jørgensen er færdig

Langvarig skade sætter som forventet stopper for tidligere EfB-anførers karriere. Klubben åben for samarbejde på anden måde.

Det har længe været en offentlig hemmelighed, men nu er det officielt.

Jesper Jørgensen har spillet sin sidste fodboldkamp.

Allerede for en måned siden skrev JydskeVestkysten, at EfB-træner John Lammers ikke længere planlagde med midtbanespilleren, og onsdag fortalte han så til klubbens hjemmeside, at det er slut.

- Jeg har prøvet alle mulige slags behandlinger mange steder, men jeg må erkende, at knæet ikke længere kan holde til belastningen, og i den sammenhæng vil jeg sige tak til alle dem, der har forsøgt at hjælpe mig. Der har ikke været en finger at sætte på noget som helst, men det er bedre at være realistisk end at trække pinen ud, siger Jesper Jørgensen om afskeden med det erhverv og den klub, der har betydet så meget for ham

- Selvfølgelig gør det ondt på mig, fordi jeg er vendt tilbage, fordi jeg har et kæmpe hjerte for EfB, der har været så stor en del af mit liv, og jeg ville forfærdeligt gerne have bidraget mere på banen. Jeg har forsøgt at give noget til de unge, mens jeg har været ude, men det er klart, at min sidste tid i EfB ikke blev som håbet, siger den 33-årige midtbanespiller, der udover 238 kampe og 14 mål for EfB og nåede at spille i tre forskellige klubber i Belgien.