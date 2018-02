Jesper Jørgensen er færdig i EfB

- Jesper har slet ikke spillet i den tid, jeg har været i klubben, så jeg kan ikke vurdere, om det er et tab for os. Man kan altid bruge spillere med den erfaring, Jesper har, men som sagt, jeg kender ham ikke som spiller, så det ændrer intet for den måde, jeg går ind til foråret på, siger John Lammers.

Den 33-årige midtbanespiller, der efter en årrække i belgisk fodbold, vendte tilbage til EfB i januar 2016 og har kontrakt frem til sommeren 2018, har haft problemer med sit knæ i et lille års tid og må efter al sandsynlighed opgive at fortsætte karrieren.

Austin bliver skånet

Han bliver ikke den eneste EfB'er på sidelinjen til lørdagens træningskamp mod Ringkøbing. Emmanuel Oti Essigba er langtidsskadet, Yuri Yakovenko og Tim Höltscher er først klar til at træne med holdet i næste uge, og det samme gælder målmanden Jeppe Højbjerg. Højbjerg døjede det meste af efteråret med en skadet tå, og det er nu besluttet at give den så meget ro, at han bliver helt klar til forårets kampe. Endelig bliver der lørdag begrænset spilletid til Rodolph Austin, der godt nok trænede med holdet på kunststofbanen fredag, men som generelt har det skidt med det underlag og derfor skånes lørdag.

- Vi kommer med en god følelse efter sejren i Horsens, men vi ved også, at det bliver en anden kamp mod Ringkøbing. Vores U19-hold slog dem 4-1 for nylig, men de kommer helt sikkert med et stærkere hold denne gang. Vi betragter det som træning, vi skal have alle mand i kamp, og vi skal undgå skader, siger John Lammers.

Kampen mod Ringkøbing spilles lørdag 12.00 på kunststofbanen på Gl. Vardevej.