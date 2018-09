EfB-målmand Jeppe Højbjerg vil allerhelst have tilhængernes opbakning i modgang, han erkender, at han stadig tager for mange chancer, og så kan han godt se, at han vil have godt af at blive i EfB i mindst et år endnu.

- Tilhængerne hyldede dig i fredags ved at kalde dig "murermester Højbjerg" - den slags betyder meget for dig?

- Jeg synes ikke, at det betyder så meget for mig personligt, som det betyder noget for holdet. Jeg ved da godt, at jeg i min tid i EfB har fået kritik fra tilhængerne, og noget af den har også været berettiget, men det er nu en gang sådan for en målmand, at det er svært at spille godt, hvis holdet ikke fungerer godt. Det gør det nu, og derfor præsterer jeg også godt. Selvfølgelig bliver jeg glad, når tilhængerne roser mig, men jeg tænker også over, at vi først og fremmest skal mærke deres støtte i modgang. Vi har jo nok ikke tabt den sidste kamp i denne sæson, og når det sker, er det ekstra vigtigt, at tilhængerne er der for os.

- Du er ind imellem stadig for ivrig og vil for meget i dit målmandsspil?

- Det er rigtigt, at jeg nogle gange tager lidt for store chancer i mit spil, men det hænger sammen med, at jeg gerne vil tage ansvar, jeg vil gerne være kampafgørende og en af de bærende spillere på holdet. Nogle gange gør jeg nogle ting, jeg ikke skulle have gjort, tager nogle chancer, jeg ikke skulle have taget, men det er også det, jeg lærer af. Jeg er meget opmærksom på det, og jeg er meget opmærksom på, at jeg først og fremmest skal være stabil i mit spil.

- Du skal være opmærksom på ikke at blive selvfed i medgang?

- Sådan er det vel med alle spillere, at de skal huske at holde sig til det, de er gode til. Sådan er det også for mig. Jeg ved godt, at tingene ikke kommer af sig selv, og at jeg skal være koncentreret i hver eneste kamp, men jeg tænker nu ikke ret meget på min egen præstation i den sammenhæng, jeg tænker på, hvordan holdet klarer sig. Selvfølgelig er man altid optaget af, hvordan man selv spiller, men jeg tænker, at hvis vi vinder, har jeg nok også spillet ok.

- Du står bedst, når transfervinduet er lukket, så du ikke skal spekulere for meget over eventuelle tilbud?

- Tidligere brugte jeg en del tid på at følge med i, hvad der blev skrevet om mig, men sådan er det ikke mere. I hvert fald ikke så meget, som det var engang. Det fylder altid lidt, fordi det jo er mit levebrød, de skriver om, men jeg er blevet meget bedre til ikke at lade mig distrahere af det. Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg har fundet en metode til at undgå at bruge tid på det, men jeg er blevet bedre til ikke at fokusere på det, jeg ikke kan gøre noget. Lige nu giver det mig ro, at jeg ved, at jeg i hvert fald er her indtil 1. januar.

- Din kontrakt udløber næste sommer - du forlænger den med et år inden 1. oktober?

- Det kan jeg ikke love. Jeg er helt sikker på, at det vil være godt for mig og min udvikling at blive her i EfB i mindst et år mere, fordi jeg har brug for kontinuerlig spilletid, men derfor kan jeg ikke love, at jeg forlænger kontrakten. Det kommer jo også an på, hvad klubben vil. Lige nu ved jeg bare, at jeg spiller i EfB i resten af 2018.