EfB: Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg var efter søndagens ydmygelse på 4-0 i Aalborg ikke tilfreds med sit holds indsats.

- Vi kommer godt ud, men så laver vi straffe og nogle dumme fejl. Da de scorer til 4-0 er kampen afgjort. Det er det, vi bøvler lidt med lige nu. Vi laver for mange fejl lige nu på de forkerte steder på banen, og vi har lavet flere fejl i år, end vi lavede hele sidste år. Det giver nogle dumme mål imod os, og i dag var det slet ikke godt nok, og det kan alle se, siger han.

Selvom Esbjerg tabte med 4-0, så kunne nederlaget nemt have været endnu større, hvis ikke Jeppe Højbjerg havde taget flere store AaB-chancer i anden halvleg.

- Det er aldrig sjovt at lukke mange mål ind. Det har vi heldigvis været gode til ikke at gøre i lang tid. Så kan det godt være, at der var nogle gode redninger i anden halvleg, men der er det desværre alt for sent, siger han.