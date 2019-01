EfB-forsvareren Jeppe Brinch har forlænget sin kontrakt med klubben frem til sommeren 2022, og det glæder EfB-sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen.

- Jeppe er en af vores egne drenge, som virkelig har udviklet sig i efteråret og vist, han hører til i Superligaen. Han har en god fart og han repræsenterer de værdier, som EfB også står for. Vi er sikre på, at han kan udvikle sig yderligere og derfor får han en længere kontrakt. Vi er meget glade for, at forlænge med Jeppe, fastslår Jimmi Nagel Jacobsen.

Hovedpersonen selv, ser frem til at fortsætte udviklingen i den klub, hvor det hele startede.

- Jeg er utrolig glad for, at forlænge med EfB. Det er et spændende projekt, som jeg kan se mig selv i og gerne vil være med til at drive i den rigtige retning. Jeg er jo Esbjerg-dreng, så det betyder rigtig meget for mig, at jeg igen kan underskrive en længere kontrakt med klubben. I efteråret har jeg spillet størstedelen af mine kampe på backen, men ambitionen er, at videreudvikle på mit spil og blive en af de bærende kræfter for EfB på min foretrukne plads i midterforsvaret, fortæller 23-årige Jeppe Brinch.

Jeppe Brinch, der er et produkt af EfB's eget akademi, har 64 kampe på CV'et i den blå og hvide trøje siden han debuterede i 2013.