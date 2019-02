Intern forstærkning på vej til EfB's offensiv

Først var han inde, så var han ude, og nu er han så inde igen.

Emmanuel Oti Essigba er fortsat EfB-spiller og vil være det mindst et halvt år endnu.

Den hurtige ghaneser har af forskellige årsager ikke spillet en rolle i forberedelserne til forårssæsonen, og rygterne er løbet om både disciplinære problemer, degradering til U19-holdet og egne ønsker om at komme væk.

Sportschef Jimmi Nagel Jacobsen sætter disse ord på en ret kaotisk januar for Emmanuel Oti Essigba:

- Der har som sådan ikke været disciplinære problemer med Oti, men rygterne kan hænge sammen med, at han udeblev fra en træning, fordi han havde nogle problemer med at få nøglen til sin lejlighed. Vi forklarede ham selvfølgelig, at den slags ikke går, men mere er der ikke i det.

- Vi har så hørt, at han blev degraderet til U19-holdet allerede inden træningslejren - passer det?

- Det passer ikke. Det er rigtigt, at han har trænet med U19-holdet, men det gjorde han, fordi han havde ytret ønske om at komme væk, og han derfor ikke skulle med på træningslejren. Så det var kun, mens vi var i Tyrkiet, at han trænede med U19-holdet, forklarer Jimmi Nagel Jacobsen, der lige som Oti selv må konstatere, at de ellers lovende muligheder, der var for at komme til en anden klub, nu ikke længere er til stede, og at han derfor indgår i EfB's planer for foråret.

- Nu skal vi have gang i ham igen og forklaret ham, at han også gør sig selv en tjeneste ved at vise sig godt frem her i foråret. Han er med på træningsbanen i næste uge, siger Jimmi Nagel Jacobsen.