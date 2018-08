Inden debut på Brøndby Stadion: Ung EfB'er glæder sig helt vildt

Mathias Kristensen spiller søndag aften for første gang på Brøndby Stadion, og han kommer med langt mere forventning og glæde end frygt og nerver. Lige som han ser frem til skærpet konkurrence om pladserne i offensiven med ro i sindet.

Første gang er bare noget særligt. Næsten uanset hvad det drejer sig om. De fleste af os kender det. Frygten for det ukendte, glæden ved udfordringen, håbet om succes. Det hele er der. Og det er der også hos unge Mathias Kristensen, der søndag aften for første gang i sit 21-årige liv løber ind på Brøndby Stadion til en superligakamp. Superligaen i sig selv er noget specielt for langt de fleste danske fodboldspillere, og det er det første møde med Brøndby Stadion i sandhed også. Det er - vel sammen med den første optræden i Parken - den ultimative test for både sportsligt og mentalt beredskab. Og Mathias Kristensen glæder sig. Helt vildt. - Siden jeg var en lille dreng, har jeg drømt om at få lov til at spille på Brøndby Stadion. Det er bare et specielt sted med en speciel atmosfære. Jeg er helt sikker på, at det vil give mig et ekstra kick og gøre mig ekstra opsat, siger Mathias Kristensen.

Optakt FodboldSuperliga



18.00



Brøndby-EfB



EfB's hold



Der er usikkerhed om startopstillingen, fordi det først afgøres søndag, om Daniel Anyembe kan spille. Hvis han kan spille, er der kamp om den ene plads i midterforsvaret, hvis han ikke kan spille, spiller Jeppe Brinch efter al sandsynlighed højre back. Det andet alternativ som højre back, Nikolaj Hagelskjær, forlod træningen tidligt lørdag og er ikke klar. EfB stiller altså formentlig således op:



Jepp Højbjerg, Jeppe Brinch, Markus Halsti, Agus Garcia, Jesper Lauridsen - Lasha Parunashvili, Joni Kauko, Jacob "Lungi" Sørensen - Mathias Kristensen, Adrian Petre, Emmanuel Oti Essigba.



Hos Brøndby er angriberen Ante Erceg, der senest scorede mod FC København, i karantæne. Det betyder formentlig, at Kamil Wilczek får selskab af den tidligere SønderjyskE-angriber Mikael Uhre helt fremme.



JV tipper



3-1

Jeg skal vise dem Åh jo, men der er vel også faren for det modsatte. Faren for, at de første to-tre boldberøringer er helt ude i skoven, eller i det mindste ude over sidelinjen, og at Brøndbys frygtede fans vejrer usikkerheden og kaster sig over den mere og mere nervøse gæst. Kan det hele så ikke blive et mareridt frem for en drøm? - Sådan tænker jeg slet ikke på det. Jeg har snarere den indstilling, at jeg skal vise dem, skal jeg. Jeg kan huske, da vi spillede i Vejle i sidste sæson, da stod Vejles fans og råbte mig ind i hovedet, da jeg skulle sparke hjørnespark, og det gjorde mig bare endnu mere opsat på, at vi skulle score. En fed kulisse gør ikke mig nervøs, den gør mig mere opsat, og jeg er sikker på, at jeg bare får den der fornemmelse af, at jeg kan blive ved med at løbe, fordi stemningen bærer mig frem, mener Mathias Kristensen, der ikke frygter sammenbrud, selv om EfB hurtigt skulle komme i problemer og måske bagud. - Vi ved, de kommer med et vanvittigt pres, og selv om vi skulle komme bagud, skal vi bare fortsætte med at spille vores spil. Vi skal stå fast og tro på os selv, siger den unge kantspiller.

Giv mig noget konkurrence Det gælder så også for ham på det mere personlige plan. Efter salget af Anders Dreyer er han så godt som seedet til en plads i startopstillingen, fordi klubben lige nu kun råder over to deciderede kantspillere, ham selv og Emmanuel Oti Essigba, og det har fået træner John Lammers til åbent at erklære, at klubben leder efter forstærkning på lige præcis de pladser. Mathias Kristensen kan altså se frem til kolleger med lignende kompetencer inden transfervinduets lukning - regulære konkurrenter. - Det tager jeg ret roligt. Jeg kan jo alligevel ikke gøre andet end bare træne godt og håbe på, at træneren kigger min vej. Konkurrence er som udgangspunkt godt, fordi vi skal have så godt et hold som muligt, mener han og erklærer sig i øvrigt enig i behovet for flere kantspillere i truppen. - Det giver mening, fordi vi lige nu kun er to. Vi er ikke FCK eller Brøndby, der skal have den vilde bredde i truppen, men vi skal være dækket ind, når der kommer skader og karantæner, så jo, vi skal bruge flere kantspillere. Jeg skal jo så bare stadig vise, at det er mig, der skal spille, siger Mathias Kristensen.