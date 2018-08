I aften mødes EfB og SønderjyskE: Fem skarpe til anførerne

EfB

EfB har bedre fans end SønderjyskE, fordi ...

De støtter os uanset hvad i hver eneste kamp.

EfB har en bedre defensiv end SønderjyskE, fordi ...

Vi arbejder hårdt for hinanden og for at kompensere for hinandens fejl. Men vi ved godt, at vi kan gøre det bedre. Indtil nu i sæsonen har vi lukket for mange mål ind.

EfB har den farligste angriber af de to hold, fordi ...

Adrian Petre er mere fysisk stærk. Han har målnæse, og han er god til at komme i den rigtige position til at score mål.

EfB ender højest i tabellen af de to hold, fordi ...

Vi arbejder hårdt hver dag, og vi tror på vores egen måde at spille fodbold på. Vi ændrer ikke på vores spillestil, bare fordi vi har fået en dårlig start.

EfB slår SønderjyskE mandag, fordi ...

Vi vil gøre de rigtige ting og tage de rigtige beslutninger. Vi vil arbejde hele kampen som et hold, og så har vi vores fans i ryggen. Vi vinder kampen 1-0.