Højbjerg: Vi skal gøre hinanden gode

EfB har som hold forsvaret sig for dårligt i de første tre kampe, og det har givet for mange chancer og afslutninger til modstanderen. Målmand Jeppe Højbjerg er trods en fin personlig statistik irriteret over de syv mål, der er gået ind.

Følelsen hos Jeppe Højbjerg har været den samme efter alle de tre første kampe i denne sæson.

Ærgrelse over mistede point og irritation over for nemme mål til modstanderen.

Egentlig kan Højbjerg personligt indtil videre se tilbage på en ok sæsonstart - han har haft 16 redninger og er sammen med Vejles Pavol Bajza bedst på den konto i superligaen - men glæden begrænser sig, når det alligevel er endt med syv mål til modstanderen og kun ét point.

- Det er jo fint nok, at jeg har redningerne, for det siger da noget om, at jeg gør det ok, men omvendt skal vi jo ikke give så mange chancer væk, siger Jeppe Højbjerg, der dog mener at kunne finde en del af forklaringen på de 23 afslutninger inden for rammen i de tre første kampe i kampprogrammet.

- Jeg ved godt, at vi tillod for meget mod Vendsyssel, men når man spiller ude mod FC Nordsjælland og FC Midtjylland, skal man bare forvente, at de skaber chancer. Det gør de mod alle hold, så det skal vi også tage med, når vi ser på de forholdsvis mange afslutninger imod os indtil nu, mener EfB-målmanden.