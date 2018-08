En hjælpende hånd fra Ted?

Ifølge flere hollandske og spanske medier skal EfB være langt i forhandlingerne med den 25-årige marokkanske kantspiller Adnane Tighadouini.

Cheftræner John Lammers har ved flere lejligheder givet udtryk for, at det er lige præcis på de offensive pladser på kanterne, at klubben har mest brug for nyt blod, og det kan altså meget komme i skikkelse af Adnane Tighadouini.

Han er ejet af den spanske 2. divisionsklub Malaga og har været på kontrakt siden 2015, men han har i tre omgange været lejet ud. Senest til den hollandske klub Twente, der i sidste sæson rykkede ud af den bedste række. Det synes nærliggende at konkludere, at kontakten mellem Tighadouini og EfB er kommet i stand via Ted van Leeuwen, der som bekendt skiftede en stilling som sportsdirektør i EfB ud med en lignende position i netop Twente.

EfB-direktør Brian Knudsen har ved flere lejligheder nægtet at kommentere på konkrete spillere, men det ligger fast, at handlen skal falde på plads inden 23.59 fredag aften - da lukker transfervinduet for denne gang i Danmark.

Vi følger op på historien i løbet af dagen...