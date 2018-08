EfBs midtbaneterrier sprudler i mere offensiv rolle

Esbjergs nr. 7 Joni Kauko scorede sit første mål for EfB i lørdagens 3-3-kamp mod Randers FC. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Mod Randers FC viste arbejdshesten Joni Kauko en ny side af sig selv. Efter en stærk dribletur og et bandespil med Adrian Petre sparkede han bolden flot i mål. En mere offensiv rolle hos EfB passer ham rigtig godt.

Mål: Hvis der var et par af de 4015 tilskuere på Blue Water Arena i lørdags, der lige måtte gnide sig i øjnene ved 2-0-målet mod Randers FC, så forstår man det godt. Nytilkomne Joni Kauko plejer normalt at være garant for fight og kompromisløst oprydningsarbejde på den defensive midtbane, men mod Randers FC brillerede han med en flot scoring. To Randers-spillere blev efterladt på kanten af feltet og efter et bandespil med Adrian Petre, satte Joni Kauko bolden i kassen mod sin gamle klub, som han netop er skiftet fra i sommerens transfervindue. For Joni Kauko var de nye offensive kvaliteter dog ikke en overraskelse. - Jeg vidste godt, at jeg også kunne lave gode ting offensivt, men jeg har altid primært spillet som defensiv midtbanespiller, og fra den position er det svært at lave mål, siger Joni Kauko.

Jeg vidste godt, at jeg også kunne lave gode ting offensivt, men jeg har altid primært spillet som defensiv midtbanespiller, og fra den position er det svært at lave mål Joni Kauko, EfB-spiller

Ny rolle hos EfB Ifølge Joni Kauko er det en mere offensiv rolle, som han har fået hos EfB, der gør, at han nu også kan vise de mere offensive kvaliteter frem. - Jeg spiller mere som 8'er hos EfB og har fået mere frihed til at spille boks til boks. Det giver mig flere muligheder for at deltage i det offensive spil og være mere målfarlig, og det passer mig rigtig godt, fortæller Joni Kauko. Til fredagens træning viste den bomstærke finske spiller da også, at målet ikke var en enlig svale, da han i det afsluttende spil 11 mod 11 tog et indlæg fra Mathias Kristensen med videre, inden han også kunne passere Jonas Jensen i B-holdets mål. - En anden forklaring kan være, at jeg har fået mere selvtillid. Det mentale betyder meget. Jeg har samtidig også fået lagt på konditionsmæssigt og er i bedre form nu, efter at jeg kom til klubben ret sent op til sæsonstarten, forklarer Joni Kauko.