EfB's marokkaner midt i ramadanen: Tighadouini var sulten - efter mål

- Det har været en frustrerende sæson for mig, fordi jeg har haft alt for mange skader. Det har jeg aldrig prøvet før, men i denne sæson har der hele tiden været noget galt, så jeg aldrig har været fit. Det er jeg nu, og så viser jeg, hvad jeg kan, sagde Adnane Tighadouini, der lavede EfB's to første mål - to både vigtige og fremragende mål.

Sportsligt set var han også sulten, fordi han så brændende ønskede sig at få afleveret et godt indtryk i det, der måske var hans sidste kamp på Blue Water Arena.

Dermed er han nået op på tre superliga-mål i sin tid i EfB, og det er naturligvis alt, alt for lidt for en spiller med det topniveau, og meget tyder på, at Tighadouini efter sommerferien er over alle bjerge. Han er fortsat ejet af den spanske klub Malaga i et år endnu, og uanset om Malaga rykker op eller ej, eller om EfB spiller i Europa eller ej, så er planen, at han indløser sin returbillet til Spanien.

Med en anelse vemod, sagde han.

- Jeg har spillet i mange klubber i min karriere, men jeg har aldrig været en del af en gruppe som den her. Alle hjælper hinanden, alle er venlige, jeg har virkelig kun godt at sige om både klubben, holdet og byen, og hvem ved, måske vender jeg tilbage en dag, sagde Adnane Tighadouini.

Det vil EfB i første omgang imidlertid ikke gøre noget for at få til at ske, sagde sportschef Jimmi Nagel Jacobsen - både af økonomiske og sportslige årsager.

- Der er jo nogle beløb involveret her, som vi slet ikke kan betale, så økonomisk det kan være svært at se, hvordan vi skulle kunne beholde ham. Når man ser ham spille i dag, ser man jo det vanvittige topniveau, han har, men desværre har det været for sjældent, vi har set på grund af de mange skader. Jeg skal jo gøre op, hvor mange minutter og mål jeg får for mine penge, og det regnestykke har desværre ikke været tilfredsstillende med Adnane, siger Jimmi Nagel Jacobsen.