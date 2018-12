Julegaverne regner ned over EfB-tilhængerne.

Også efter den 24. december.

Før jul stod det klart, at både Joni Kauko og Jeppe Højbjerg bliver i klubben, så skrev den tidligere cheftræner Lars "Lungi" Sørensen under som midlertidig assistent, og nu er det så lykkedes klubben at forlænge aftalen med den måske vigtigste spiller af dem alle sammen, forsvareren Rodolph Austin.

Den 33-årige jamaicaner havde kontraktudløb til sommer, men nu har han skrevet under på en aftale, der binder ham til klubben frem til sommeren 2020.

Rodolph Austin har spillet 34 kampe i Esbjerg-trøjen siden han debuterede i 2017.

- Vi forlænger med Austin, fordi han har vist, at han har masser af kvalitet, som han bidrager med. Han er utrolig vigtig for basen omkring holdet og ikke mindst for de unge spillere, som vi gerne vil spille med. Han er en fantastisk person, både på banen, men bestemt også i omklædningsrummet. Vi er utrolig glade for, at vi kan forlænge med ham, fortæller sportschef Jimmi Nagel Jacobsen, der i øvrigt kan berolige EfB-tilhængerne med, at den skade, Rodolph Austin pådrog sig i starten af kampen mod FC Nordsjælland for godt en uge siden, ikke er alvorlig.

- Austin er med på træningsbanen 7. januar, når vi starter forberedelsen til foråret, siger Jimmi Nagel Jacobsen.