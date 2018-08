Men den 21-årige ghaneser, der naturligvis tog det meget roligt dagen efter holdets tredje 1-0-sejr i træk, er helt sikker på, at han bliver klar til den næste kamp.

Og det er ikke en hvilken som helst kamp. Søndag gæster FC København nemlig Blue Water Arena.

- Den kamp vil jeg bare ikke misse, og skaden er ikke alvorlig på nogen måde. Det har sundhedsstaben allerede undersøgt. Det er en lille forstrækning i baglåret.

- Og i dag går det faktisk allerede meget bedre, fortalte Emmanuel Oti Essigba med et stort smil på læben.

Sejren har gjort godt på Oti og holdkammeraterne.

- Stemningen er selvfølgelig rigtig fin, så det nyder vi, men vi ved også, at det hurtigt kan vende, og derfor holder vi fokus 100 procent.

Oti måtte hjælpes fra banen i Aalborg efter en god times spil, og det ærgrede ham.

- Da AaB pressede os helt tilbage til sidst, ville det have passet mig fint at have været på banen. Vi fik nogle kontramuligheder, hvor de havde mange spillere fremme - og i den situation kunne jeg have brugt min fart.