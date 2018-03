EfB's første finale er en topkamp i Hjørring

- Jeg tror, at alle kampe er vigtige. Vi skal spille 11 kampe, og alle kampe er finaler. Vi går efter et godt resultat, og det gør vi i alle kampe, og alle point tæller lige meget, siger John Lammers.

OPTAKT: EfB har inden påskens to spillerunder både fire point op til Vejle på førstepladsen, der giver direkte oprykning til superligaen, og fire point ned til HB Køge uden for top seks. Derfor kan meget se anderledes ud for EfB, når de to runder i påsken er spillet færdig mandag eftermiddag.

- Vi får at se efter kampen, om det får betydning. Der er det lettere at sige, om det har været en fordel. De har holdt kampfølelsen ved lige, men vi har trænet godt, siger han.

I modsætning til EfB har Vendsyssel FF ikke haft kamppause. De var i weekenden i kamp mod HB Køge, hvor de vandt 2-1 i en kamp med tre selvmål. John Lammers kan ikke sige, om det vil være en fordel for et af holdene i det tætte kampprogram.

- Det var godt med en pause. Vi har givet drengene to dages fri, da der kommer mange kampe de næste to måneder. Men vi er fit, og vi er klar til kampen, siger John Lammers.

På grund af landskampe har EfB ikke spillet, siden det slog Thisted 3-0 for halvanden uge siden. I weekenden skulle vestjyderne have spillet mod topholdet Vejle, men den kamp blev udskudt, da begge hold havde spillere i landsholdsaktion.

Nøglekamp eller ej?

Op til kampen har vendelboernes træner, Erik Rasmussen, i et interview til ligasponsoreren Nordicbet fortalt, at kampen er en nøglekamp, og at presset er større på EfB end på Vendsyssel FF, da vestjyderne med et nederlag er fem point efter Vendsyssel FF. Derudover mener Erik Rasmussen også, at EfB må frygte Vendsyssels kontrakniv. De to pointer køber John Lammers dog ikke.

- Jeg er helt uenig med ham. Det er ikke en nøglekamp. Det er en vigtig kamp, men ikke en nøglekamp. Der er ikke mere pres på os end dem, vi kender vores fordele, og vi er velforberedte inden kampen, forklarer han.

John Lammers vil dog ikke komme ind på, hvad forberedelsen har budt på. Det er nok, at trænere og spillere kender taktikken, siger han.

De to foregående kampe i sæsonen er endt med en sejr til begge hold. EfB vandt den første kamp 3-1 i Hjørring efter en pauseføring på 3-0, mens Vendsyssel FF i november vandt på Blue Water Arena med 4-2.