EfB udfordret i defensiven

- Vi ved, vi skal op mod et fantastisk godt hold, så jeg skal bruge spillere, der er 100 procent klar, siger den hollandske træner, der endnu ikke har taget stilling til, om Jeppe Brinch, der gjorde det overbevisende mod SønderjyskE i Garcias fravær, får lov til at beholde sig plads.

- Jeg tror på mine to angribere, og vi har også Brent McGrath, så det er på kanterne, hvor vi lige nu kun har Oti og Mathias (Kristensen, red.), at vi skal have forstærkninger, mener John Lammers.

Hvis han stiller helt traditionelt op i en 4-3-3-formation, tyder alt på, at Adrian Petre endnu en gang bliver fortrukket helt fremme. Selv om træneren erkender, at rumæneren stadig har meget at lære.

- Kampen mod Brøndby kommer for tidligt for ham. Vi presser ham lidt mere for hver dag, og først når han har en hel uges træning bag sig, kommer han med på bænken. Det kunne sagtens blive mod AaB i næste spillerunde, siger John Lammers, der har flere taktiske variationer i spil til kampen mod Brøndby.

Det ligger til gengæld allerede nu fast, at det heller ikke bliver på Brøndby Stadion, vi første gang får Rafael van der Vaart at se i den stribede trøje. Hollænderen trænede for første gang med i spillet til to mål torsdag, men han udgik 15-20 minutter før tid og er endnu på skånekost.

Taktisk finesse

Trods tilliden til de to angribere, der til sammen blot har scoret to gange i fem kampe - begge sat ind af Petre - er det ikke utænkeligt, at ingen af de to kommer på banen fra start på søndag. Torsdag gik en del af spillet til to mål således med at øve en formation med det, der populært kaldes en falsk nier - altså en formation uden en regulær angriber, men i stedet med fire centrale midtbanespillere. Med Mark Brink som den mest offensive. En taktisk finesse, som John Lammers senest forsøgte sig med i forårets kamp mod Fredericia - uden det store held. EfB tabte 4-2 efter en bleg og taktisk mislykket indsats. Det skræmmer imidlertid ikke John Lammers.

- Jeg ved godt, at det ikke var en succes dengang, og jeg foretrækker normalt også altid at spille med en rigtig angriber, men det her er altså også en mulighed på søndag. Du kan kalde den plan B, men det kan lige så vel blive plan A, siger EfB-træneren.