EfB-træner har hele tiden planlagt med Austin

Mens en stor del af fodbold-Danmark har diskuteret, om Rodolph Austin fortjente karantæne for sin albuetackling mod Jakob Ankersen i kampen i Aarhus forrige fredag, er hverdagen gået sin vante gang i EfB.

Både Rodolph Austin selv og sportschef Jimmi Nagel Jacobsen har i løbet af ugen over for denne avis givet til kende, at de ikke så nogen anledning til karantæne, træner John Lammers har hele tiden været enig og har fulgt den tro op med handling på træningsbanen.

Ikke på noget tidspunkt er der i løbet af ugen blevet trænet med en formation, der tog højde for en karantæne til Austin, og det var så også det, disciplinærudvalget nåede frem til fredag formiddag. Tacklingen var højest til en advarsel, og derfor blev der ikke mere ud af sagen.

- Nej, jeg er ikke overrasket over, at han ikke får karantæne. Dommeren så situationen og vurderede den på banen, mere var der ikke i det, siger John Lammers.

Det betyder så i praksis, at EfB kan stille med de samme 11, der spillede mod AGF, og det er så også det, der kommer til at ske. Adnane Tighadouini banker ganske vist på til startopstillingen efter en hel uges træning med holdet, hvor han har vist mange fine ting, men luften er formentlig ikke til mere end godt en halv time, og derfor starter han på bænken.

- Du sagde for nylig, at du mener at have en bred trup, så bør du vel også skifte ud efter så dårlig en kamp som den i Aarhus?

- Det var dårligt, det er jeg enig i, og jeg synes stadig, at det mere var os, der var dårlige end dem, der var gode. Men den slags kampe kommer fire-fem gange på en sæson, det er helt normalt, og jeg synes, at de 11 fra Aarhus har fortjent en chance for at vise, at de kan gøre det bedre. Hvis det så ikke bliver bedre mod Brøndby, vil det nok få konsekvenser, siger John Lammers.