EfB-træner føler intet transferpres: - Vi har skabt resultaterne med det hold, vi har

Transfervinduet lukker, inden EfB er hjemme fra træningslejren i Tyrkiet. EfB-træner John Lammers føler intet pres for at knytte flere navne til sin trup.

EfB: Kigger man på antallet af mål, EfB scorede i efteråret, er der ingen grund til bekymring. EfB'erne var effektive. Men samtidig var Esbjerg det hold i superligaen, der havde næstfærrest afslutninger. Træner John Lammers har dog tiltro til, at hans spillere kan fortsætte efterårets gode takter.

- Vi har mange spillere på holdet, der kan score mål. Vi har Mathias (Kristensen, red.), Adrian Petre, Adnane (Tighadouini, red.), når han er fit, og vi har flere midtbanespillere, der kan gøre det. Vi er ikke afhængige af én mand, og det er vigtigt. Hvis du kun har én topscorer, der scorer 15 mål, så er det nemmere for modstanderne at stoppe. Vi skaber altid chancer og scorer i næsten hver kamp, siger John Lammers.

Han føler intet pres for at forstærke truppen.

- Hvis det ikke er muligt at finde en, der passer ind, så tager vi ham ikke. Vi skal kun have en, der kan forbedre truppen. Vi har en rigtig god gruppe af spillere, der arbejder godt sammen. Vi kigger efter spillere, der passer ind, og forhåbentlig finder vi en, siger han.

EfB-træneren nævner kanterne som det sted, hvor holdet kan have brug for en ny spiller.

- Vi har kun to kantspillere. Mathias Kristensen, som gør det rigtig godt, og Tighadouini, som har været meget skadet. Vi vil gerne have en mere til den plads, men vi er ikke pressede. Vi har skabt vores resultater med det her hold, siger John Lammers.