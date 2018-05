EfB-træner efter 0-1: Vi skulle have scoret

EfB-træner John Lammers mente ikke, at et nederlag på 0-1 i Silkeborg er et brugbart resultat, og så følte han sig snydt for et straffespark.

FODBOLD: Trods et nederlag på 0-1 i Silkeborg lever drømmen om Superliga videre for EfB. Cheftræner John Lammers var dog skuffet over, at det ikke lykkedes hans hold at score.

Er det et brugbart resultat for jer?

- Nej, jeg synes, vi skulle have scoret her. Vi ville score, og vi havde chancer. Jeg synes, dommeren tog et straffespark fra os, så vi er ikke tilfredse med resultatet, men jeg er tilfreds med måden, vi spillede og måden, drengene arbejdede. Men resultatet kunne være bedre, sagde træneren, der henviste til en situation i første halvleg, hvor EfB appellerede for straffespark, da Emmanuel Oti væltede omkuld efter et sammenstød med Silkeborg-målmand Peter Friis Jensen.

Efter en lige første halvleg blev EfB presset tilbage efter pausen.

- I anden halvleg spillede vi ikke rigtigt som et hold. Nogle ville presse frem, og nogle løb tilbage. Jeg sagde til drengene, at når vi laver en plan, skal vi holde os til den. Hvis vi presser frem, skal alle gøre det. Måske følte de sig usikre, og det var derfor, de gjorde det, og det skal vi snakke om, understregede John Lammers.

Han forklarede, at det ikke var bevidst, at hans hold skulle stå så dybt i anden halvleg.

- Nej nej, men jeg synes også, at vi havde nogle gode chancer til sidst. William Møller havde en 100 procent chance, Lungi havde en 100 procent chance, så i slutningen fik vi chancer, men jeg er enig i, at det ikke var så godt som i første halvleg.

Hvis Silkeborg scorer i returkampen i Esbjerg på søndag, skal hjemmeholdet score tre gange for at snuppe en billet til Superligaen.

- Vi skal ikke løbe en risiko fra første minut. Vi skal lave en plan, og så skal vi ikke starte med at presse og presse og presse, for hvis vi gør det og får et mål mod os, gør det tingene endnu sværere. Så vi laver en plan og forhåbentlig får vi vores to mål.

Er der nogle nye ting, I kan bringe ind i jeres spil?

- Ja, men jeg tror, jeg vil fortælle det til spillerne først, men vi har nogle idéer.