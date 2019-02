Årets første superligakamp blev til et nederlag på udebane til EfB. Træneren var skuffet over både sig selv og spillerne.

Fodbold: Vejret var trist, og det samme var humøret i EfB-lejren efter fredagens 2-0 nederlag mod AGF.

Ifølge Esbjergs træner, John Lammers, var der flere ting, der gik galt, og han mente ikke, holdet levede op til sit sædvanlige niveau.

- Det var en dårlig kamp. Vi gjorde en masse ting dårligt, som vi normalt er gode til. Når vi havde bolden, var skarpheden alt for lille, temperamentet var for lille. Så vi havde en masse, der ikke var godt nok i dag, og så gav vi et let mål væk. Der hjalp vi AGF, og vi gav dem lov til at spille på deres præmisser både i kontraen og i forhold til spillestil. Specielt i anden halvleg var vores forsvar heller ikke godt nok, sagde han.

Er du skuffet?

- Ja, jeg er skuffet. Både over mig selv og holdet. Jeg synes, vi kan gøre det meget bedre. Både jeg og spillerne må se os selv i spejlet og finde ud af, hvad der gik galt. Kunne jeg have forberedt dem bedre?, sagde træneren efter kampen.