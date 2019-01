John Lammers mener, at Carlo Holse kan blive kampafgørende for EfB på samme måde, som Anders Dreyer var det.

- Jeg synes, at han (Carlo Holse, red.) minder om Dreyer. Han scorer ikke så mange mål endnu, men han har noget i sit spil, som gør, at han kan afgøre kampe.

EfB ville gerne have lejet Carlo Holse allerede i sommer, hvor Anders Dreyer forlod klubben. John Lammers mener, at de to spillere er sammenlignelige.

Et godt match

John Lammers forventer, at Carlo Holse hurtigt finder sin plads i truppen.

- Vi så på ham allerede i starten af sæsonen og snakkede med ham. Jeg synes, han er en spiller, der passer godt ind i den her unge gruppe. Han har ambitioner om at blive bedre, og han har tid og mulighed for at udvikle sig på vores hold. Derfor er det et godt match for begge parter, mener EfB-træneren.

Selvom EfB er tyndt besat på kanterne, så er spilletid dog ikke givet for Holse.

- Jeg lover aldrig nogen en startplads. Vi henter ikke spillere til bænken, men han skal selv vise, at det er ham, der skal spille. Han skal vise, at han er en af de bedste, siger Lammers.