EfB-topscorer: Vi fik en lille skideballe i pausen

Anders Dreyer var med i begge mål, da EfB vandt 2-0 over Thisted, og han fortæller, at en opsang fra Lammers var med til at vende kampen.

REAKTIONER: EfB vandt 2-0 over Thisted. Men der skulle en opsang til i pausen, før EfB kunne gå sejrrigt fra banen.

- Vi kom ind i pausen og fik måske en lille skideballe. Der var ikke nok energi, og vi fik at vide, at vi skulle vise, at vi ville det over for fansene, siger Anders Dreyer.

Det tog EfB-spillerne til sig, og endnu engang var det Anders Dreyer, der måtte afgøre det for EfB. Han scorede og lagde op til et mål. Men det tænker han nu ikke selv over.

- Jeg ved godt, at jeg har lavet en del mål og assister, men jeg synes ikke, det afhænger af mig. Det handler bare om at stå i de rigtige situationer. Det er bare sådan, min spillestil er. At jeg skal være med, hvor det er afgørende, siger Dreyer.

Med 16 mål i denne sæson er han også topscorer i 1. division.

- Det er bare et klap på skulderen. Jeg tænker ikke over, at jeg skal score, og at det er mig, der skal blive spilles fri. Jeg vil selvfølgelig gerne blive topscorer, men det er ikke noget, jeg tænker på. Jeg gør det for holdets skyld, siger han.