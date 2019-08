Søndag måtte Esbjerg konstatere, at de endnu engang må gå fra banen uden at have scoret et mål. Sportschefen er tilfreds med sin trup, men han holder sin telefon åben resten af august.

EfB: Efter Esbjergs 4-0 afklapsning i Aalborg søndag eftermiddag, var det en utilfreds Jimmi Nagel Jacobsen, der er klubbens sportschef.

Vi kan ikke være indsatsen bekendt. Vi får en fin start, men falder helt sammen efter det ene mål, og det må ikke ske, siger han.

Esbjerg har i løbet af ugen op til kampen haft en del fokus på at træne afslutninger. Efter kampen stof der dog et rundt 0 ud for holdets skud inden for AaB's målramme. Den statistik er sportschefen langt fra tilfreds med.

- Vi rammer intet ud over det første kvarter. Resten af kampen skaber vi ingenting, og det kan vi ikke være tilfreds med, siger han.

Trods den magre pointhøst i de første fem kampe, så mener Esbjerg-bossen fortsat, at truppen er god nok til mere.

- Jeg mener at truppen er god nok. Men vi står her efter fem kampe med et point og stadig ikke scorer mål, så er det godt nok. Det skal vi selvfølgelig finde tilbage til som hold, siger han.