EfB skal forberede sig på Silkeborg

Målscorer Gustaf Nilsson var efter kampen helt sikker på, at Silkeborg vinder samlet. Den selvsikkerhed gjorde ikke noget godt for holdet i Helsingør. Foto: Philip Davali/Scanpix

Sent mål af Gustaf Nilsson reddede et tamt Silkeborg-hold fra nederlag i Helsingør. Sjællænderne havde afgørelsen inden for rækkevidde og har før vist, at 1-1 på hjemmebane er godt nok.

Der er selvfølgelig stadig et par ubekendte i ligningen, men meget tyder på, at EfB i næste uge skal møde Silkeborg i to playoff-kampe om en billet til næste sæsons superliga. Det må være konklusionen efter, at midtjyderne torsdag aften slap fra sin første nedryknings-finale mod Helsingør med 1-1 på udebane. Svenskeren Gustaf Nilsson blev med udligningen tre et halvt minut inde i overtiden dagens mand for et Silkeborg-hold, der ellers langt fra imponerede.

Fantastisk mål Specielt i kampens start virkede det nærmest komisk, at træner Peter Sørensen og flere af hans spillere havde sagt, at de befandt sig på et godt mentalt sted og var fortrøstningsfulde op til kampene mod Helsingør. Eller måske var den fornemmelse kammet over til selvsikkerhed, for hjemmeholdet startede klart bedst, og selv om det var lidt halvtilfældigt, at det blev 1-0 efter et lille kvarter, var det rimeligt nok. Helsingør pressede på, spillede direkte, vandt dueller, ville det mest. Og så scorede brasilianeren Douglas et fantastisk mål - via alle tre stolper endte bolden i nettet.