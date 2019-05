EfB skal bygge videre på sin succes med kløgt og snilde: For om lidt er det hverdag

EfB fungerede som et kollektiv, spillerne kendte deres roller og slagplanen, og derfor er bronzemedaljerne måske slet ikke så ulogiske i en tæt superliga. Succesen vil blive forvaltet langt klogere end for få år siden, og opgaven lyder nu på at bygge videre på det fundament, der er skabt, så klubben aldrig mere rykker ud.