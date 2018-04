EfB melder profiler klar

- Ingen tvivl om, at Petre starter på banen på søndag. Jeg siger altid til mine spillere, at de skal tage chancen, når de får den, og det gjorde Petre mod Nykøbing, siger John Lammers.

- Schetino og Agus er klar. Vi passer godt på dem lige nu, fordi de har lidt småskavanker, og det var også grunden til, at Schetino gik ud i mandags, og de alle tre gik ind før tid i dag. Yuri er nok ikke klar til at spille fra start, men jeg regner med ham på bænken, siger John Lammers, der heller ikke har de store kvaler med at lade Yakovenko starte ude - han har i Adrian Petre nemlig den målfarlige topangriber, han skal bruge lige nu.

Vi ved, at det bliver en svær kamp mod Fremad Amager. Vi skal forsøge at lære af den første kamp, vi spillede derovre, hvor vi ikke gjorde noget som helst rigtigt. De er svære at score imod, og det kræver stor tålmodighed at spille mod dem.

Oti foran comeback

EfB-træneren har også gode nyheder på to andre fronter. Anfører Nikolaj Hagelskjær er således klar igen efter karantæne mod Nykøbing FC, og så er der udsigt til, at Emmanuel Oti Essigba igen kan få spilletid. Den hurtige ghaneser har de første minutter på kampbanen til gode i dette forår på grund af en lyskeskade, men efter operation og genoptræning har han været på træningsbanen i den seneste uge, og forløber alt efter planen til lørdagens afsluttende træning, kan Oti se frem til en plads på bænken på søndag.

Til gengæld har det lange udsigter med Rodolph Austin. Han fik scannet sit skadede knæ i sidste uge, men der var endnu så stor en væskeansamling, at det var umuligt at konkludere noget om skadens omfang. Om to uger forestår en ny scanning, og selv om skaden ifølge de seneste meldinger måske er lige knap så omfattende som først frygtet, synes det usandsynligt, at vi får Rodolph Austin at se mere i dette forår.