EfB-lejren var kun tilfredse med 2. halvleg

Efter kampen mod FCK var EfB-lejren skuffede over deres første halvleg. John Lammers mente, at spillerne havde for meget respekt for FCK, men var tilfreds med reaktionen efter pausen.

- Jeg er tilfreds med 2. halvleg. Det er sådan, jeg gerne vil spille. Vi skal ikke være bange for nogen, og vi skal spille vores chance, og det gjorde vi i 2. halvleg. I 1. halvleg synes jeg, at vi spillede med for meget respekt.

John Lammers ærgrede sig over 1. halvleg, men kunne alligevel godt glæde sig over, at man i 2. halvleg spillede lige op med FCK.

Reaktioner: EfB var aldrig rigtig træt på at få point i kampen mod FCK. Hurtigt kom man bagud med to, og så var kampen egentlig lukket. Derfor var det også nogle relativt afklarede reaktioner, der kom fra EfB-lejren efter kampen.

Brinch: Vi var ikke klar fra start

Jeppe Brinch vidste efter kampen ikke, om han også synes, at spillerne havde for meget respekt, men han var dog enig i, at præstationen i 1. halvleg ikke var modig nok, og at der manglede energi.

- Jeg synes, at vores start var rigtig ærgerlig. Vi var ikke klar fra start, og så bliver det svært, når man er bagud med to mål mod et klassehold, sagde Jeppe Brinch.

Brinch var selv involveret i den dårlige start, da han forsøgte at trække Fischer offside ved 1-0-målet, hvilket mislykkedes, og derfor fik Fischer alt for god tid til at slå indlægget ind til N'Doye, der nemt kunne score. Han fortæller, at spillerne og træner John Lammers i pausen fik snakket om, at nu skulle man ud og give "fuld spade".

- Vi ville hellere give det en chance og så risikere at lukke et eller to mål mere ind end ikke at forsøge noget. Jeg synes også, at vi kommer anderledes ud. Vi får mere tro på tingene, efter at nogle ting lykkes for os, og jeg synes, at vi efterlader et godt indtryk, sagde Jeppe Brinch.

Det gode indtryk gav dog ingen point, og holdet må trække i arbejdstøjet igen, når OB kommer på besøg fredag den 14. september efter landskampspausen.