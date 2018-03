EfB-lejr tilfreds med 0-0 i Vejle

Det var mere en stille tilfredshed end løssluppen jubel, der var fremherskende i EfB-lejren, da konkurrenterne i toppen af 1. division Vejle og Thisted fredag indledte med at spille 0-0 i Vejle.

- Måske det havde været bedre for os, hvis Thisted havde vundet, for så kunne vi komme endnu tættere på førstepladsen med en sejr over Skive, men på denne måde kan vi hente to point på dem begge, siger træner John Lammers, der var meget imponeret over Thisteds optræden i premieren.

- De spillede meget, meget aggressivt i hele kampen. Det overraskede mig ikke, at de spillede, som de gjorde, men det overraskede mig, at de kunne holde tempoet oppe i hele kampen. Det er også noget, vi har snakket med spillerne om. Det kræver hårdt arbejde og intensitet i kampene, hvis vi nå de resultater, vi sigter efter, siger John Lammers.

Hans eget hold trænede lørdag formiddag en times tid som den sidste forberedelse til forårspremieren mod Skive søndag eftermiddag. Det skulle egentlig have foregået på Blue Water Arena, men vejret bestemte, at det blev på kunststofbanen. Der var ikke de vilde taktiske ting på programmet, træneren og spillerne er allerede så godt klædt på, som de kan være.

- Vi har haft lidt skader, men sådan er det jo altid, og generelt har vi haft en noget nær optimal forberedelse. Jeg føler, at vi har en god konkurrence i truppen, og vi er bare glade for, at vi endelig skal i gang, siger John Lammers.